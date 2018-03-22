İyi günde ve kötü günde

Mamak Belediyesi
haftanın her günü ve saati cenazesi olan ailelere verdiği hizmetlerle destek oluyor, acılarını paylaşıyor. İlçede yakını vefat eden vatandaşların evlerini ziyaret eden Mamak Belediyesi Taziye Ekibi vatandaşların acı gününde yanında oluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların doğumundan ölümüne kadar yanlarında olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Belediye olarak bu zor süreci yaşayan vatandaşlarımızın yanında olarak, onlara manen destek olmaya çalışıyoruz" dedi. 4 KİŞİLİK EKİP
2011 yılında kurulan taziye ekibi 8 yıldır yakınları vefat eden vatandaşları yalnız bırakmıyor. 4 kişiden oluşan ekip, gittikleri cenaze evinde Kur'an-ı Kerim okuyor ve cenaze evine özel olarak hazırlanan paketi teslim ediyor.