Perde çocuklar için açıldı

Mamak Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çocuklar için 'Karga Pırpır Etti' adlı oyunla "perde
" dedi. Mamak Kültür Merkezi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde sahnelenen ve çocukların ilgiyle izlediği oyunda, çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştığı öğretildi. Miniklerin beğenisini kazanan oyun, çocukların ilgisini her an dinamik tutan temposu, kurgusu, müzikleri ve seyircileri de içine katan yapısıyla hem eğlendirdi hem de önemli bilgiler sundu. Kursiyerler, minik izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.