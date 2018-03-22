Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Perde çocuklar için açıldı

çocuklar için açıldı

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Perde çocuklar için açıldı
Mamak Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çocuklar için 'Karga Pırpır Etti' adlı oyunla "" dedi. Mamak Kültür Merkezi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde sahnelenen ve çocukların ilgiyle izlediği oyunda, çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştığı öğretildi. Miniklerin beğenisini kazanan oyun, çocukların ilgisini her an dinamik tutan temposu, kurgusu, müzikleri ve seyircileri de içine katan yapısıyla hem eğlendirdi hem de önemli bilgiler sundu. Kursiyerler, minik izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Perde çocuklar için açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN