Reyyan, ailesinin mutluluk kaynağı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç, 29 aylık down sendromlu kızı Reyyan, koruyucu ailesi olduğu 19 aylık kızı ve iki oğluyla büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyor. Erkoç ailesi, kızlarının doğduğu gün, insan vücudunda 46 olan kromozom sayısının 47 olması nedeniyle yaşanan genetik farklılık, "down sendromu"yla dünyaya geldiğini öğrendi. Kızlarına "cennet kapısı" anlamına gelen "Reyyan" ismini veren Erkoç ailesi, o günden itibaren bambaşka bir yaşama adım attı. Down sendromunun bir hastalık değil farklılık olduğu bilinciyle hareket eden ve bunu tüm yakınlarına aşılayan aile, yaklaşık 5 ay önce de 14 aylık bir kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu. Kızı doğduğunda "geçmiş olsun" telefonları aldıklarını anlatan Erkoç, "Oysa ki down sendromu genetik bir farklılık; sarı saçlılık, mavi gözlülük gibi. Down sendromu bir hastalık değil" dedi.Erkoç, şunları kaydetti: Down sendromlu bireyler sevgi yumakları. Onlar kin nedir bilmezler. Güleç, sevimli çocuklardır ve normal eğitim almaları gerekir. Normal eğitimin içerisinde muhakkak bulunmaları ve toplumun da bunu kabul ediyor olması gerekir. Yani biz sadece normal davranılmasını bekliyoruz."