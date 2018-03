7 iğnesi için yardım istiyor

26 yaşındaki Yusuf Karakuş hayırseverlerden yardım istiyor. Karakuş, beynindeki tümörün alınması için ameliyat öncesi yaptırması gereken iğneleri maddi durumu elverişli olmadığı için alamıyor. Eşiyle birlikte başkente sarımsak satmaya gelen Karakuş, "Kimseden para istemiyorum, dilenci de değilim. İğnelerimi alsınlar yeter" dedi. Karakuş'un ameliyat öncesi vurulması gereken iğnelerin toplam fiyatı ise 4 bin 900 lira…

SARIMSAK SATIYOR

?Kastamonu'da 17 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde oluşan tümör nedeniyle normal hayatını devam ettiremeyen Karakuş bu sebeple askere de alınmadı. Vatani görevini yapmak için gün saydığını ifade eden Karakuş, "Akranlarım cephede aslanlar gibi savaştı ve savaşmaya devam ediyor, ben konuşmakta bile zorluk çekiyorum. Keşke o kazada böyle hasar almasaydım, ben de Afrin'de savaşırdım. Bazen gözüm kararıyor ve birden yere düşüyorum. Bir an evvel iyileşmek istiyorum" diye konuştu. Mevsimlik işçi olarak geçimlerini sağlayan Karakuş ailesi sarımsak satmak için Ankara'ya geldi. Ameliyat olabilmesi için vurulması gereken 7 iğnesi daha kaldığını ifade eden Karakuş, "Son 7 iğnem kaldı ve her biri 700 lira. Evliyim... Bir de 2 yaşında kızım var, iğneye para yetiştiremiyorum. Kimseden para talep etmiyorum, iğnelerim alınsın, sağlığıma kavuşayım yeter. İyileşince elimden gelen her işi yapıp aileme bakarım" dedi.