Kızılcahamam’da nevruz şenliği

Baharın müjdecisi nevruz bayramı, Kızılcahamam'da coşkuyla kutlandı. Kızılcahamam Orhangazi Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Nevruz ateşini Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve ilçe protokolü hep birlikte yaktı. Türklerin Ergenekon'dan çıkışını temsilen demir dövme töreni yapıldı. Şenliğin diğer bölümlerinde ise Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Grubu gösteri yaptı. Yumurta tokuşturma, yoğurt yeme, elma yeme yarışması, yumurta taşıma, sandalye kapmaca oyunu ile devam etti. Etkinlik, öğrencilerin müzik programı ve gösterisiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU