Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kızılcahamam’da nevruz şenliği

Kızılcahamam’da nevruz şenliği

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Kızılcahamam’da nevruz şenliği

Baharın müjdecisi nevruz bayramı, Kızılcahamam'da coşkuyla kutlandı. Kızılcahamam Orhangazi Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa, Kızılcahamam Belediye Başkanı , Kızılcahamam Kaymakamı , okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Nevruz ateşini Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Müdürü Veli Karakuş ve ilçe protokolü hep birlikte yaktı. Türklerin Ergenekon'dan çıkışını temsilen demir dövme töreni yapıldı. Şenliğin diğer bölümlerinde ise Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Grubu gösteri yaptı. Yumurta tokuşturma, yoğurt yeme, elma yeme yarışması, yumurta taşıma, sandalye kapmaca oyunu ile devam etti. Etkinlik, öğrencilerin müzik programı ve gösterisiyle sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılcahamam’da nevruz şenliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN