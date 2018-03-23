Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Nevruz’da 2 bin 71 fidan

Nevruz’da 2 bin 71 fidan

Keçiören Belediyesi, nedeniyle ’na 2 bin 71 fidan dikti.

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Nevruz’da 2 bin 71 fidan

'na 2 bin 71 fidanın dikildiği törende konuşan Keçiöeren Belediye Başkanı , "Şu an bizler atalarımızın diktiği ağaçların altında gölgeleniyoruz. Sizin diktiğiniz ağaçların altında da başkaları gölgelenecek" dedi. 21 Mart'ın olduğuna dikkat çekenBaşkan Mustafa Ak, "İçinde bulunduğumuz Keçiören'in ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanımız 1 milyon 126 bin metrekare alana sahip... Buraya bugüne kadar yaklaşık 120 bin fidan diktik. Bugün de okullarımızla beraber 2.071 fidan daha dikeceğiz. Çocukların doğayla iç içe olacağı ve insanların huzur bulacağı alanların yaygınlaşması lazım... Bu nedenle her yıl 50 bin bitkiyi toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevruz’da 2 bin 71 fidan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN