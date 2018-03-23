Nevruz’da 2 bin 71 fidan

Kartaltepe Kent Ormanı'na 2 bin 71 fidanın dikildiği törende konuşan Keçiöeren Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Şu an bizler atalarımızın diktiği ağaçların altında gölgeleniyoruz. Sizin diktiğiniz ağaçların altında da başkaları gölgelenecek" dedi. 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olduğuna dikkat çekenBaşkan Mustafa Ak, "İçinde bulunduğumuz Keçiören'in ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanımız 1 milyon 126 bin metrekare alana sahip... Buraya bugüne kadar yaklaşık 120 bin fidan diktik. Bugün de okullarımızla beraber 2.071 fidan daha dikeceğiz. Çocukların doğayla iç içe olacağı ve insanların huzur bulacağı alanların yaygınlaşması lazım... Bu nedenle her yıl 50 bin bitkiyi toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.

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