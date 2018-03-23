Tuna: Ankapark tamamlanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehirler arası yolculuklarda otobüs yerine hızlı tren ve uçak kullanımının yaygınlaşmasıyla Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin (AŞTİ) yükünün azaldığını, bu nedenle Mamak ilçesinde yeni otobüs terminali yapılmasının artık söz konusu olmadığını bildirdi. Tuna, "Şehirler arası otobüs terminalinin Mamak'a yapılması artık söz konusu değil. Şu an bulunduğu yerde raylı sistemle bağlantısı olduğundan yolcular açısından da bir kolaylık var" dedi.

"KANUNİ DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ANKAPARK'ın açılışı için tarih vermenin bir faydası olmayacağını ifade ederek, "Yüzde 95'in üzerinde bir tamamlanma durumu var. Geriye kalan kısımlarının da tamamlanmasıyla ilgili biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bırakacak halimiz yok ancak diyelim ki ANKAPARK'ın her şeyi yarın bitti. Sonra ne olacak? Bunun bir işletmeciye verilmesi gerekiyor. İşletmeciye verebilmemiz için de sürenin uzatılması gerekiyor. Şu an 10 yıllık süresi var ve ticaret yapılamaz. Kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Hem 10 yıllık sürenin uzatılması hem de orada ticaret yapılmasının önü açılması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

OTOPARK BÜYÜKŞEHİR'DE

Başkan Tuna, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına yapılması planlanan "15 Temmuz Müzesi" projesine ilişkin, "Anıtın olduğu bölgede, bir müze inşaatı projesi var. Bu müzenin altında da iki kat otopark ihtiyacı var. Bu otoparkları Büyükşehir Belediyesi olarak biz gerçekleştireceğiz. Müze inşaatını da Kültür Bakanlığımız gerçekleştirecek. İnşallah biz kısa bir süre içerisinde otopark kısmını tamamlar tamamlamaz, üst kısmında Kültür Bakanlığımız müze olarak inşaatı tamamlayacak. Tamamen yer altında olacak. Yüzeyde bina gibi bir şey söz konusu değil. Görsel olarak da orayı bozmayacak şekilde sadece yerin altında bu çalışmalar olacak" bilgisini paylaştı.