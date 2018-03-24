ATO’dan meslek liselilere girişimcilik eğitimi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işsizlikle mücadelede en önemli araçlardan birinin girişimcilik olduğunu belirterek, "Gençlerimizden başarılı girişimciler çıkartabilirsek istihdamımız artar, işsizlik azalır" ifadesini kullandı. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Meslek Liseliler Türkiye'nin Geleceğini Şekillendiriyor Projesi" kapsamında, Oda tarafından 19 ayrı meslek ve teknik Anadolu lisesi öğrencisi için girişimcilik eğitimi düzenlendi. Girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni girişimcilerin iş hayatına katılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere, liseyi bu yıl tamamlayacak yaklaşık bin 500 öğrenci katıldı. Öğrencilere, ATO Akademinin hazırladığı "Kariyer planlama süreci", "Kendini tanıma ve değerlendirme", "Karar verme ve hedef belirleme", "İş arama teknikleri" ve "Özgeçmiş yazma teknikleri" isimli kitapçıklar hediye edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, girişimci yetiştirme konusuna özel önem verdiklerini ve KOSGEB ile ortaklaşa girişimcilik eğitimleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

MESLEK SEÇİMİNE KATKI

?Gençlerin erken yaşta girişimcilik konusunda eğitilmesinin meslek seçimi sırasında katkı sağlayacağını belirten Baran, "Öğrencilerimiz, okudukları bölümlerden aldıkları bilgileri yeterli görmeyerek, eğitimlerini okul dışındaki alanlarda da sürdürmeli. Gençlerimiz pırıl pırıl beyinleriyle girişimci olarak girecekleri iş hayatlarında hem kendilerine hem de ülkemize çok büyük fayda sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu. Baran, gençlere girişimcilik konusunda cesur olmaları çağrısında bulunarak, son yıllarda Türkiye'de girişimcilik konusunda çok önemli teşvikler ve destekler verildiğine dikkati çekti. Bu fırsatların değerlendirildiği güzel örnekler bulunduğunun altını çizen Baran, şunları kaydetti: "Gençlerimiz başarısızlık karşısında yılmadan, başarılı örneklerden yola çıkarak kendi başarı öykülerini yazabilir. Hiçbir zaman denemekten ve deneyimlemekten korkmasınlar. Başarıya giden yol çok çalışmaktan geçiyor. Türkiye'nin en büyük zenginliği genç nüfusu. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. İşsizlikle mücadelede de en önemli araçlardan birisi girişimcilik. Dolayısıyla gençlerimizden başarılı girişimciler çıkartabilirsek, istihdamımız artar, işsizlik azalır."