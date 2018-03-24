Bekir Yıldız 28 Şubat’ı anlattı

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Yıldız, Pursaklar'da 28 Şubat sürecini anlattı. Yıldız, "28 Şubat'ta startı verenler bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan göndermek isteyenlerle aynı zihniyettir" dedi. Pursaklar İmam Hatip Platformu ile Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Saray Kültür Merkezinde düzenlediği 28 Şubat konulu programa katılım yoğun oldu.

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

?Yıldız o dönem yaşananları sinevizyon eşliğinde anlattı. 27 Nisan e-muhtırası, 17-25 Aralık, küresel güçler ve onların taşeronları olan FETÖ'cülerle medya patronlarının 28 Şubat'ta da etkili olduğunu vurgulayan Yıldız, Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı, Fadime Şahin'in sanki Refah Partisi'yle ilişkiliymiş gibi kamuoyuna sunulduğunu hatırlattı. Yıldız, "Genç nesiller için o dönem hikâye gibi gelebilir. İnanın kendi çocuklarıma 28 Şubat'ı ve yaşadıklarımı anlatırken güçlük çekiyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın."