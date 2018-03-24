Dikkatsizlik yangına davetiye çıkarıyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın raporuna göre, Ankara'da şubat ayında meydana gelen 424 yangından 121'nin dikkatsizlikten kaynaklandığı ortaya çıktı. En çok yangın tedbirsizlik ve ihmal sonucu atılan sigara ve kibritten kaynaklanırken, 78 yangının elektrik kontağından, 52 yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı, 35 yangının ise baca tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. Rapora göre geriye kalan 138 yangının da farklı nedenlerle meydana geldiği tespit edildi. Yangınların çıkış yerleriyle ilgili dağılımda da en üst sırada şubat ayında 78 yangın ile konut ve işyerleri yer aldı.

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