Ligde kalma sorunumuz yok

Malatyaspor maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat çarpıcı açıklamalarda bulundu. 10 maçlık yenilmezlik serisini Alanya maçıyla bozan, ardından Beşiktaş mağlubiyeti ve Akhisar beraberliğiyle devam eden Gençlerbirliği 3 haftada yara aldı. Bu konuyla ilgili Özat şöyle konuştu: "Bugün geldiğimiz noktada belki averajla da olsa 16. Sırada olmamız taraftarlarımızı ya da camiayı sevenleri tedirgin ediyor olabilir. Önümüzde 8 haftalık bir yol var. Ve herkesin de birbirinden zorlu maçları var. Malatya maçıyla başlamak üzere önümüzde 8 tane maçımız var. Alanya maçıyla başlayan o kötü dedikleri durumu değerlendirecek olursak ilk yarı 2 takım açısından son derece kötü bir oyundu. İkinci yarı Peter'le Jailton'un pozisyonları olsa çok farklı yerlere gelecek bir maçtı… Beşiktaş maçı belki de çıkabileceğim en ofansif kadroyla çıktım. Bunlar bahane değil belki bahane gibi görebilir insanlar. Ama bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında girilecek ne kadar pozisyon varsa oyuncularım da girdiler. Beşiktaş ve Alanya maçlarını puan almayı çok hak edecek bir oyun sergilemedik" diye konuştu.

'35-37 PUAN YETERLİ'

Taraftarlara seslenen Özat "Sağduyulu taraftarlarımızın şunu bilmesi lazım. Bizim bu lig'de kalmayla ilgili Allah'a şükür hiçbir sorunumuz olmayacak. Bu dışarıdan getireceğimiz bir galibiyetle telafi edeceğimiz bir şey. Önümüzdeki 4 maçta 6 puan toplamayı hedefliyoruz. Sonrasında rakibimiz diyebileceğimiz Antalyaspor ile karşılaşacağız. Ligde kalmak için 35-37 puanın yeterli olacağını düşünüyorum. Ama burada istediğim tek şey bir tane Gençlerbirliği var. Başka yok. Gerçek anlamda bu takımın etrafında birleşip bu takıma sezon sonunu hayırlısıyla getirmek için herkesin el birliğiyle mücadele etmesi ve bu şekilde davranması gerekiyor. Bu kulüp insanların kişisel çıkarlarını tatmin edeceği bir yer değil" ifadelerini kullandı. Özat, "İstiyorlar ki Gençlerbirliği, Alanyaspor, Akhisarspor veya başka bir Anadolu kulübü İnönü'ye, Ali Sami Yen'e, Kadıköy'e gitsin 20. dakika 3 olsun 60. dakika 5 olsun güzelce kafanı okşasınlar çok centilmen takım futbolu da çirkinleştirmediler hadi güle güle. Şimdi buna başka kulüplerde alet olmaya başladı. Hakem bir karar veriyor. Bütün kulübe sahada… Bunu yap bakiyim şampiyonlar Ligi'nde Avrupa kupalarında… Hakemin verdiği karara sen teknik adam olarak tek başına yetmiyor musun da bir de kulübenden 20 kişi fırlıyor… Bu ne baskı altına almak. Bir de bu çıktı… (futbolu çirkinleştirmediler) Sen 150 milyon euroluk kadrosun ben 5 milyon euroluk kadroyum. Nasıl futbolu çirkinleştirmeyeceksin" dedi.

KURBAN KESİLİR GİBİ

?Özat, şöyle devam etti: "Ben çalıştığım ekmek yediğim hiçbir kulübü ezdirmem. Benim kişilerle sorunum yok. Öyle kurban kesilir gibi 50 kişinin çullanmasına 20. dakika da 3 olmasına müsaade etmem. Ben kendi gücümü de ortaya koyarım. Takımımın gücünü de orada hissettiririm. Çünkü ben bu sahaya gelen hiçbir deplasman takımına saygısızlık yapmıyorsam bana da yapılmasını istemem. İşte ondan Avrupa kupalarına gidip de şubattan sonra geri dönüyoruz. İstiyorlar ki Anadolu takımları gelsin 3 yesin 5 yesin çabuk çabuk gitsin hiç bize dert olmasın. Bırakın da hakem baskı altında olmadan maçı yönetsin zaten taraftar medya olarak hakemler baskı altında kendilerini hissediyorlardır. Bir de kulübe yüklenmenin anlamı var mı?"