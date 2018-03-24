Osmanlıspor’da Konya hazırlığı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Konyaspor'la karşılaşacak olan başkent ekibi Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman 1 buçuk saat sürdü. Antrenmana A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan Serdar Gürler ile Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda bulunan Sokol Cikalleshi katılmadı.

CORE ÇALIŞMASI YAPTILAR

?Diğer yandan tedavileri devam eden Luiz Carlos ve Lawal ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Mor-sarılı ekip antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Core (Vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla devam edilen antrenmanda tam sahaya kurulu istasyonlarda isabetli pas organizasyonuna geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kalelerden kurulu yarı sahada oyun oynayan Başkent ekibi yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Osmanlıspor yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.

AKADEMİK ÇIKARMA

?Osmanlıspor sağlık ekibi, akademik çıkarma yaptı. Osmanlıspor Medikal Direktörü Dr. Savaş Kudaş, Sanko Üniversitesi tarafından düzenlenen "1. Futbol, Sağlık ve Bilim Sempozyumu"nda 'Spor ve Takım Hekimliği' konusunda bilgi ve tecrübesini paylaştı. Diğer yandan Osmanlıspor fizyoterapistlerinden Erkan Özyılmaz, Gazi Üniversitesi Fizyoterapi Araştırma Topluluğu'nun (GÜFAT) düzenlemiş olduğu "Spor Fizyoterapistliği ve Geleceği" konulu söyleşide Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerine; Fizyoterapist Fatih Emre Doğan ise Medipol Üniversitesi kariyer günleri kapsamında spor alanında çalışmak isteyen fizyoterapistlere yol gösterici olmak adına; spor fizyoterapistliğinin Türkiye ve Avrupa'daki yeri, ülkemizde spor alanında çalışan fizyoterapistlerin önemi ve karşılaştığı zorluklar konularında söyleşide bulundu.