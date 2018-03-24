‘Sahte Yüz’de ikinci dalga

Başkentte sahte kimlik bilgileriyle banka hesabı açarak birçok kez kredi çeken, naylon fatura kesen, alışveriş merkezleri ve GSM bayilerini dolandıran çeteye 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonunun ikinci dalgası da dün gerçekleştirildi. Şüphelilerin her defasında farklı sahte kimlik kullanmaları nedeniyle çeteye 'sahte yüz' ismi verilmişti. Çete üyelerine bilgileri memurların verdiği tespit edildi.

TOPLAM 47 ZANLI TUTUKLANDI

Birinci dalga operasyonunda yakalanan çete üyelerinin ifadelerinden yola çıkarak olayla ilgili detaylı çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri ilk operasyonda 21 kişi tutuklattıktan sonra son operasyonda da dosya kapsamında 26 kişi tutuklandı. Zanlıların dolandırıcılık olaylarından yaklaşık 500 bin lira vurgun yaptıkları ve bu vurgunu memurların yardımıyla gerçekleştirdikleri öğrenildi. Memur olan zanlıların şahısların kimlik bilgileri gibi konularda yasa dışı paylaşım yaptıkları belirlendi. 1 aylık çalışma sonucu 2'si polis memuru 1'i emniyette sivil memur, 1'i tapu memuru 1'i belediyede memuru olmak üzere toplam 14 çete üyesi yakalandı. İkinci dalga operasyonunda eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler Ankara'da 1 av tüfeği 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda Ankara'da toplamda 14 kişiyi yakaladı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5 zanlı tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol ile 3 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.