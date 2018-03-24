Saraç Mahallesi muhtarı vefat etti

Kahramankazan Saraç Mahallesi Muhtarı Kadir Gülcemal, gece yarısı fenalaşınca ailesi tarafından Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülcemal'in beyin kanaması geçirdiğini tespit eden acil servis görevlileri ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yoğun bakım servisine alınan Gülcemal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülcemal, görevini aynı mahallede 40 yıl muhtarlık yapan babası Hasan Gülcemal'dan devralmıştı. 3 çocuk babası Gülcemal, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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