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Şehit aileleri ’da buluştu

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Şehit aileleri Haymana’da buluştu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'nın ilçesinde 'Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma' programı düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Haymana'daki bir otelde gerçekleştirilen programa, Emniyet Genel Müdürü ile birlikte yaklaşık 400 şehit ailesi katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kahraman şehit polislerin ailelerine bu anlamla günde bir kez daha başsağlığı diledi. Program konuğu olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise şehitlik mertebesinin kutsallığını anlatarak şehit ailelilerinin sorularını yanıtladı.

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Şehit aileleri Haymana’da buluştu
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