Şehit aileleri Haymana’da buluştu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'nın Haymana ilçesinde 'Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma' programı düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Haymana'daki bir otelde gerçekleştirilen programa, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte yaklaşık 400 şehit ailesi katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kahraman şehit polislerin ailelerine bu anlamla günde bir kez daha başsağlığı diledi. Program konuğu olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise şehitlik mertebesinin kutsallığını anlatarak şehit ailelilerinin sorularını yanıtladı.

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