Ankara’da Nevruz Bayramı kutlaması

Çubuk'ta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Nevruz Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. Yıldırım Beyazıt Kavşağı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, Atatürk Parkı'nda Kaymakam İbrahim Çenet'in nevruz ateşini yakıp demir dövmesiyle devam etti. Programda yumurta tokuşturma ve ata binme etkinliği yapıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu. Programda konuşan Kaymakam Çenet, tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutladı. Nevruz'un "kardeşlik ve bereket günü" olduğunu belirten Çenet, "Bugünün, hem üç ayların başlangıcı olması, hem cuma gününe denk gelmesi, Nevruz Bayramı'nın bereketini daha da artırdı" dedi. Kırgızistan Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov da Afrin şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Dzhunusov, şunları kaydetti: "Afrin'de ve bölgede bu barışı temin ederken şehit olan Türk askerlerimizin ruhları şad olsun. Türk askeri sadece Türkiye'nin huzuru ve barışı için değil tüm dünyadaki barış için savaşmakta ve şehit olmaktadır. Kırgızistan'ın ilk bağımsızlığını tanıyan ülke Türkiye'dir. Biz sizlerle kardeşiz. Bizim tarihimiz bir, kültürümüz bir, düğünümüz bir. İnşallah gelecekte de birlik içerisinde olacağız. Sizlerle alışveriş yapsak pazarımız bir, ölsek mezarımız bir. Bizim Allah'ımız bir, dinimiz bir." Etkinlikte Ankara Kulübü Çubuk Şubesi Seymen Ekibi, Kosova, Azerbaycan, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti ve Kırgızistan'dan gelen gruplar da çeşitli halk dansları gösterileri sundu.

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