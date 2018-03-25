Ankaragücü’nde Denizli hazırlığı

SPOR Toto 1.Lig'in 29. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarına Beştepe Tesislerinde devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman güç ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması ve oyunu geniş alana açma çalışması yapan sarı lacivertli futbolcular, son bölümde koordinasyon çalışması yaptı. Sakatlıkları düzelen Abdülkadir Kayalı, Tonia Tisdell ve Marc Kibong, takımla birlikte çalışırken, takımda eksik oyuncu olmadığı belirtildi. MKE Ankaragücü, Denizlispor hazırlıklarına yapacağı antrenman ile devam edecek.

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