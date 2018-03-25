Derse özel ‘yayın organı’ kurdu

GAZİ Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Özarslan, Gazetecilik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinin "Yazma Yol ve Usulleri: Hayali Kurgu Yazarlığı" dersinde yazdıklarını "Açık Pencere" dergisinde yayımlatıyor. Özarslan öncülüğünde kurulan derse özel dergi Açık Pencere, 4'üncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin şiir, öykü ve denemelerine de yer vererek, mesleğe adım atmadan önce yazma yeteneklerini geliştirmelerine imkan sunuyor. Dekan Özarslan, gazetecilik bölümlerinden mezun olanların, hayatlarını yazarak idame ettireceklerini belirterek, öğrencilerin yazma kabiliyetini geliştirmeleri için ders programına seçmeli yazma dersleri koyduklarını söyledi. Derste yazılanları değerlendirebilecekleri, öğrencilerin imzalarını görebilecekleri bir yayın organı hazırlama fikrinin ortaya çıktığını anlatan Özarslan, Açık Pencere dergisiyle bunu hayata geçirdiklerini dile getirdi.

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