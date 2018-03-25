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resepsiyonu

’ın , başkentte geniş katılımlı bir etkinlikle kutlanarak iki ülkenin kardeşliği vurgulandı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Pakistan Milli Günü resepsiyonu

dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Genelkurmay Başkanı 'ın yanı sıra başkentteki misyon şefleri ve askeri ataşeler katıldı. Bakan Canikli, Türk milleti ve hükümeti adına Pakistan'ın bu onurlu gününü kutladığını belirterek, "Pakistan ve gerçek anlamda, herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dosttur. Pakistan halkı Türk halkının diğer yarısı, Türk halkı da Pakistan halkının diğer yarısıdır" diye konuştu. Türk halkının, Pakistan'ın en zor günlerde bile yanlarında olacağına inandığını vurgulayan Canikli, "15 Temmuz hain 'nün darbe teşebbüsünden sonra Pakistan devleti ve milletinin verdiği destek unutulmaz, takdire şayan desteklerdendir" dedi. Büyükelçi Gazi de Pakistan-Türkiye kardeşliğinin sınırları ve coğrafyaları aştığını belirtti. Konuşmaların ardından davetlilere geleneksel Pakistan yemekleri ikram edildi.

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Pakistan Milli Günü resepsiyonu
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