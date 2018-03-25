Yenimahalle’den Aşık Veysel’e anma

AŞIKLIK geleneğinin en büyük temsilcilerinden olan Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45'inci yıldönümünde "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı programla anıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda, Aşık Veysel'in kendi sesinden, kendi görüntüleriyle hazırlanmış sinevizyon gösterisi de yapıldı. Gecede, sanatçılar Nahide Saygün Akkal, Pelin Karakuş ve Kubilay Dökmetaş da Aşık Veysel'in birbirinden güzel türkülerini vatandaşlarla birlikte söyledi.

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