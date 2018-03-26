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başkentte sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Havva Nur başkentte sağlığına kavuştu
Antalya'DA 16 ay önce yakalandığı kemik ve kemik iliği kanserini yenen Aydın (12), 5 ameliyat ve kemoterapi tedavisinin ardından tek başına yürümenin mutluluğunu yaşıyor. 'da oturan Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Havva Nur, okul yolunda sağ ayağında ağrı hissetti. Doktora giden Havva Nur, Hastanesi'ne sevk edildi. Biyopsi sonucu kemik ve kemik iliği kanseri tanısı kondu. Hastalığın 4'üncü evrede olduğunu öğrenen ve 3 ay kemoterapi alan Havva Nur, "Ardından ameliyatla tümörün alınması gerekti. Bu tür ameliyatların İstanbul, veya İzmir'de yapılabildiğini öğrendik. Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde ameliyatımı oldum, diz kapağım ve ayak bileğime kadar olan bölümden tümör ve kemiğim çıkartılarak protez kemik kondu" diye konuştu. Havva Nur, "Güzel havalarda dışarı çıkıp yürüyebiliyorum. Ayağımı kaybetmeden tekrar kullanmaya başladım. Önümüzdeki yıl tekrar okuluma başlayacağım" dedi.
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Havva Nur başkentte sağlığına kavuştu
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