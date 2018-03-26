Kimsesiz eğitim gönüllüsünün cenazesine MEB sahip çıktı

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varlığını eğitime harcayan ve Ankara'nın Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Mamak, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde 10 okul yaptıran hayırsever Özkent Akbilek 87 yaşında vefat etti. Kimsesiz olduğu öğrenilen Akbilek'in cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedilme ihtimali üzerine harekete geçen Milli Eğitim
Bakanlığı ve Ankara Valiliği cenazeye sahip çıktı. "ONUN SAHİBİ BİZİZ"
Cenazeye katılan Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, "Özkent Akbilek'in vefat haberini aldıktan sonra kimsesiz olduğunu öğrendik. Akbilek'in kimsesizler mezarlığına gömülme ihtimali vardı. Sayın Bakanımıza ve Valimize durumu arz ettik. Onlar da 'Sahibi biziz. Cenaze ve defin işlemlerini biz yapacağız' dediler. Biz de o talimat üzerine, cenazemizi aldık ve defin işlemlerini gerçekleştirdik" dedi.