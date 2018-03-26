Konya yolu üzerindeki ağaçlar naklediliyor

Gölbaşılıların yıllardır beklediği Konya
Yolu'nun Alta Alınması Projesi 15 Nisan'da 'Diyafram Duvar Yapma Makinesi'nin gelmesiyle başlayacak. Proje öncesinde ise Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, proje güzergahında olan 130 ağacı Gölbaşı'ndaki ağaçlandırma alanlarına taşıyacak. Ağaçların nakline ilişkin olarak bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Gölbaşı'mızın iki yakasını bir araya getirecek Konya Yolu'nun Alta Alınması Projesi inşallah 15 Nisan'da 'Diyafram Duvar Yapma Makinesinin gelmesiyle başlayacak. 6 ay boyunca 24 saat kesintisiz bir çalışma yapılacak. Şu anda proje öncesi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Proje öncesinde, proje güzergahında olan ağaçlardan birinin dahi zarar görmemesi için Orman ve Su işleri Bakanlığımızdan ağaçların deplase edilmesi (yer değiştirmesi) için gerekli izinleri aldık, çalışmalarını başlattık. Çevre duyarlılığı ile hareket ederek, mevsiminde budadığımız ağaçları Belediyemiz sınırları içerisindeki ağaçlandırma alanlarına taşıyoruz" şeklinde konuştu.