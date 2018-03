BUGÜN NELER OLDU

Çubuk'ta 80 yaşındaki Osman Söğüt , 17 senedir hasta olan ve son bir yıldır yatağa mahkûm yaşayan 62 yıllık eşine bebek gibi bakıyor. Yukarı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk ve 18 torun sahibi Söğüt'ün 17 yıldır çeşitli hastalıklarla mücadele eden eşi 86 yaşındaki Fatma Söğüt , geçen yıl felç geçirdi. Yatağa mahkûm olan kadını, tarla ve hayvanların bakımıyla uğraştığı anlar dışında bir an bile yalnız bırakmayan eşi Söğüt, onun ihtiyaçlarını karşılıyor. Her sabah erkenden kalkarak hayvanlarıyla ilgilenen, eşine hazırladığı yemeği elleriyle yediren ve ona Kur'an-ı Kerim okuyan Osman dede, ilerleyen yaşına rağmen evin tüm işlerini de tek başına üstleniyor.Söğüt, 62 yıllık evliliklerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Allah'ıma çok şükür böyle de mutluyuz. Memnunuz hayatımızdan. Aklım eriyor, gözüm görüyor, kulağım duyuyor. Evin işlerini yapıyorum, hayvanlara bakıyorum. Süt sağıyorum, yoğurt yapıyorum, yemek pişiriyorum. Haliyle böyle geçimimizi yapıyoruz" dedi. Eşinin hastalığına çok üzüldüğünü vurgulayan Söğüt, "Hastalığına çok üzülüyorum ama onun nefesi bana yeter. Çok zorluklar yaşadık, çok mücadele ettik ama her şeye rağmen hep mutlu olduk. O benim için çok çalıştı ben de gücüm yettiğince, elimden geldiği kadar ona hizmet edeceğim'' diye konuştu. Fatma Söğüt de eşine minnettar olduğunu, birbirlerini hiç üzmediklerini dile getirdi. Söğüt, eşinin ilerleyen yaşına rağmen kendisine hizmet ettiğini aktardı.Söğüt, "Hastalandım ama sağ olsun eşimin bana sevgisi hiç azalmadı. Bizim bu sevgimize gençler hayretle bakıyor. Mutluluğun sırrı sevgi, saygı ve sabırlı olmaktır. Zoru görüp boşanan çiftler, bizim 62 yıldır bir arada yaşadığımızı görsün. Şimdi bakıyorsun birkaç yıl duruyorlar, hemen ayrılıyorlar, olmaz böyle'' diye konuştu.