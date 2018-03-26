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’da neşeli antrenman

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Osmanlıspor’da neşeli antrenman
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde son 4 maçını kaybetmeyen başkent ekibinin antrenmanında teknik heyet ve futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan idman 1 saat 40 dakika sürdü. Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Mor-sarılı ekip, çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlık organizasyonlar üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu. Milli takımlarda bulunan Serdar Gürler ve Sokol Cikalleshi'nin (Arnavutluk) yanı sıra Mehmet Batdal, Özer Hurmacı ve Raheem Lawal tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.
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Osmanlıspor’da neşeli antrenman
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