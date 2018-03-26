Somali kültürü başkente taşındı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) ve Türkiye
'de öğrenim gören Somali
li öğrencilerin iş birliğiyle Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde 'Somali Kültür ve Tanıtım Günü' düzenlendi. Gün boyu süren etkinlikte, 'sambusea', 'bajiyo' ve 'angeelo' gibi geleneksel yemekler hazırlanarak Somali mutfağından sunumlar yapıldı, yöresel kıyafetler, kültürel ürün ve eşyalar sergilendi. YTB Başkan Yardıcısı Hüsiyen Gündoğar, "Her ay bir ülke günü yapmayı planlıyoruz. İlkini bugün Somali Kültür Günleri olarak düzenliyoruz. Somali'nin kültürünü tanıtıyorlar, kendi aralarında da ülkelerine duydukları özlemi gidermiş oluyorlar. Bu kültür günlerinin devamını sağlamaya çalışacağız" dedi. Gündoğar, "Türkiye'de okuyan Somalili öğrenci sayısı bine ulaştı" dedi.