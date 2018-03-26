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Tatçı, Yunus Emre’yi anlattı

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Tatçı, Yunus Emre’yi anlattı
Dr. Mustafa Tatçı, Mamak ilçe sakinlerini kültürümüzün en önemli mimarlarından olan Yunus Emre'nin manevi dünyasında yolculuğa çıkardı. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında her ay düzenlenen kültür sohbetlerinde Türk tasavvuf şiirinin öncü isimlerinden biri olan Yunus Emre, Tatçı tarafından Mamaklılara anlatıldı. Mamak Kültür Merkezi Sahnesi'ndeki söyleşide Tatçı, Yunus Emre'nin kimliği, kişiliği, seyahatleri ve kaleme aldığı eserleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tatçı, Yunus Emre'nin şiirlerinden örnekler de sundu.
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Tatçı, Yunus Emre’yi anlattı
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