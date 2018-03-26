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Yenimahalle’nin sporcuları fark attı

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Yenimahalle’nin sporcuları fark attı
YENİMAHALLE Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen Atletizm İl Şampiyonası'nda madalyaları topladı. Etkinliğe görme engelli sporcular, işitme engelli sporcular, özel sporcular ve engelsiz sporcular katıldı. Yarışmada, Damla Karaçay 100 m gençler kategorisinde birinciliği elde ederken, 100 m büyükler kategorisinde Ece Çelebi, 200 m gençler kategorisinde Gülçe Aygün, bin 500 m genel kategorisinde Havva Elmalı birincilik elde etti. 400 m genel kategorisinde 1 incilik elde eden milli sporcumuz Sevda Çırakoğlu ise bu yarışlarda Avrupa ve Federasyon barajını aştı. 100 m gençlerde ise birinciliği kazanan Gökhan Yolal'ın yanında, Talha Kirazcı 200 m büyük erkeklerde birinci oldu.
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Yenimahalle’nin sporcuları fark attı
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