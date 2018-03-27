Adım adım play-off’a

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Finalspor'u seyircisinin de desteğiyle 75-61 mağlup etti. Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig (TB2L) B Grubu 20. hafta müsabakasında play-off iddiasını devam ettiren yeşil beyazlı ekip onuncu galibiyetini alarak, ligde altıncı sıraya yerleşti. Takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen takım koçu Murat Dikmen, "Müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıktık ve bunu elde ettiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAMAK , FİNAL'E GEÇİT VERMEDİ

?Mücadeleyi başından sonuna kadar izleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, maçın son düdüğü ile birlikte soyunma odasında oyuncuları kutladı. Galibiyet sevincini hem taraftarla hem de oyuncularla birlikte yaşayan Akgül, "Bu galibiyet taraftarımıza gelsin" diye konuştu.