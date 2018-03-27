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Bağlum 1. Lig’de

Keçiören Belediyesi Bağlumspor Takımı final müsabakalarında 3 maçta 3 galibiyet alarak büyük bir başarı elde etti ve 1. Lig’e yükseldi

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Bağlum 1. Lig’de

Bağlumspor 15-17 Mart 2018 tarihlerinde oynanan final müsabakalarında Halkbank'ı 3-0, Bergama Doğa Koleji'ni 3-0 ve İzmir Özateş'i 3-2 yenerek 1. Lig'e çıktı. Bağlumsporlu oyuncular, "Başkanımız 'a bize verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bizlere güvendi. Bizler de 3'te 3 galibiyet elde ederek önemli bir başarı kazandık. Zaten önümüzdeki sezon resmi müsabakalarımızı da Keçiören'in en büyük spor salonu 'de oynayacağız. İnşallah başarımızı sürdürecek ve Keçiören'in adını duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

KENDİLERİNE İNANDIK
Takımın başarılarını takip ettiklerini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, "Ankara grup şampiyonu olarak Bayan Voleybol 1. Lig'e yükselme final müsabakalarına gitmeye hak kazandıklarında bizler kendilerine inanmıştık. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yaparak 1. Lig'e çıktılar. İnanıyorum ki çok daha önemli başarılara imza atacaklar" ifadelerini kullandı.

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