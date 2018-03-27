Bağlum 1. Lig’de

Bağlumspor 15-17 Mart 2018 tarihlerinde oynanan final müsabakalarında Ankara Halkbank'ı 3-0, Bergama Doğa Koleji'ni 3-0 ve İzmir Özateş'i 3-2 yenerek 1. Lig'e çıktı. Bağlumsporlu oyuncular, "Başkanımız Mustafa Ak'a bize verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bizlere güvendi. Bizler de 3'te 3 galibiyet elde ederek önemli bir başarı kazandık. Zaten önümüzdeki sezon resmi müsabakalarımızı da Keçiören'in en büyük spor salonu Taha Akgül'de oynayacağız. İnşallah başarımızı sürdürecek ve Keçiören'in adını duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

KENDİLERİNE İNANDIK

Takımın başarılarını takip ettiklerini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, "Ankara grup şampiyonu olarak Bayan Voleybol 1. Lig'e yükselme final müsabakalarına gitmeye hak kazandıklarında bizler kendilerine inanmıştık. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yaparak 1. Lig'e çıktılar. İnanıyorum ki çok daha önemli başarılara imza atacaklar" ifadelerini kullandı.