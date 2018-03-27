Bulgaristan’da 18 madalya

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Sofya'daki turnuvayı 5 altın, 3 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 18 madalyayla tamamladı. Grekoromen stilde 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 67 kiloda Murat Fırat, 97 kiloda Süleyman Semirci ve 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalyanın sahibi olurken, 55 kiloda Hakan Murat Çankaya, 60 kiloda Murat Kerem Kamal, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 77 kiloda Yunus Emre Başar bronz madalya elde etti. Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş ve 97 kiloda Rıza Yıldırım gümüş, 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 92 kiloda Serdar Böke, 57 kiloda Ahmet Peker ve Barış Kaya bronz madalya aldı.

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