Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bulgaristan’da 18 madalya

’da 18 madalya

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Bulgaristan’da 18 madalya

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Sofya'daki turnuvayı 5 altın, 3 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 18 madalyayla tamamladı. Grekoromen stilde 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 67 kiloda Murat Fırat, 97 kiloda Süleyman Semirci ve 130 kiloda altın madalyanın sahibi olurken, 55 kiloda Hakan Murat Çankaya, 60 kiloda Murat Kerem Kamal, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 77 kiloda Yunus Emre Başar bronz madalya elde etti. Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda ve 97 kiloda gümüş, 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda , 92 kiloda Serdar Böke, 57 kiloda Ahmet Peker ve Barış Kaya bronz madalya aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulgaristan’da 18 madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN