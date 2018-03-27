Elektronik kelepçeli satıcı

Ankara'da uyuşturucu satmaktan yakalanan ve elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası alan zehir taciri U.K., evinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle önceki gün yapılan operasyonla yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin Tunus Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına gelenlere uyuşturucu satışını evden yönetmeye devam ettiği öğrenildi.

KURYELERLE AYAĞA HİZMET

Çankaya Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerinin, ilçe genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesi amacıyla yaptığı çalışmada, önemli eğlence mekanlarındaki müşterilere uyuşturucu satışı yapan bir çeteye ulaştı. Tuttukları bir apartman dairesini zehir deposu yapan şüphelilerin, bu evden aldıkları uyuşturucuları sipariş üzerine belirlenen eğlence mekanlarına götürerek teslimat yaptıkları belirlendi. Satış için uyuşturucu kuryeleri kullanıldığı, fakat zehir deposu evden bu kişileri yöneten birinin olduğu tespit edildi.

ÇETEYE SUÇÜSTÜ

?Nöbetçi savcıdan alınan talimatla zehir kuryelerinin hepsinin evde olduğu anda operasyonunun düğmesine basıldı. Çankaya polisi, Kavaklıdere mahallesi Tunus caddesi üzerinde bulunan adrese şok baskın düzenledi. Yapılan baskında zehir kuryelerini yöneten kişinin U.K. isimli şüpheli olduğu belirlendi. U.K. ile birlikte H.İ.K. , E. E., A. S., S.D., Z. Ç. İsimli zehir kuryeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramada; 3.05 gram toz esrar, 1.50 gram skank, 5.56 gram toz esrar, 0.80 gram toz esrar, 26.80 gram esrar ve 0.30 gram taş kokain ele geçirildi.

ADANA'DA USLANMADI ANKARA'DA YAKAYI ELE VERDİ

Emniyete getirilen zanlıların GBT incelemeleri sırasında uyuşturucu çetesini yöneten U. K. isimli şüphelinin kaydında aynı suçtan Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Şubat 2018 günü 850 gram esrar maddesi ve ruhsatsız silah ile yakalandığı, elektronik kelepçe yöntemi ile kontrol edildiği ve ev hapsi aldığı belirlendi. U.K.'nın Adana'da elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına çarptırıldığı ancak uslanmayarak Ankara'ya gelerek uyuşturucu satışını evden yönetmeye devam ettiği öğrenildi.