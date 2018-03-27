Hayallerinin peşinden koştu

Derya Yıldız 47 yaşında, sanat aşkıyla yanıp tutuşan bir ressam... Tablolarıyla aşk yaşayan ve sonunda hayallerine kavuşan Derya Yıldız, hayallerine ulaşma sürecinin çok zorlu geçtiğini SABAH Ankara'ya anlattı. Liseyi bitirdikten sonra baba zoruyla istemediği bir evliliğe yapan Yıldız, mutsuz evliliğinin 40 yaşında son bulduğunu ve 41 yaşında da üniversiteye girdiğini söyledi. Fakir bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve daha küçük yaşta resim yapmaya aşık olan başarılı ressam Yıldız resimlerinde kendi gençliğini ve çocukluğunu yansıttığını belirtti. Terzi bir annenin kızı olarak zamanının çocuğunu kumaşlarla geçiren Yıldız, tablolarındaki kızların üzerindeki kumaşları da yaşayamadığı çocukluk ve gençliğini simgelediğini söyledi.

'RESİM AŞKIM DEPREŞTİ'

Evlendikten sonra resme ve kalemlere küsen Yıldız bir daha çizgi dahi çizmemek üzere bir karar aldığını fakat küçük oğluyla birlikte yeniden bir şeyler karaladığında resimden kopamadığını anlayıp kursa yazıldığını anlattı. Halk eğitim merkezine yazıldığını anlatan Yıldız, "Hocam bir süre sonra 'Ben sana bir şeyler katamam, sen farklı kurslara yazıl, gördüğün en yetenekli insansın' dedi ve farklı kurslara gittim. Birçok sergiye katıldım fakat bu sefer de alaylı olmam sorun olarak çıktı karşıma. Okumamanın ezikliğini yaşadım, alaylıyım dediğiniz de sizden uzaklaşıyorlar ve kaliteniz düşüyor" dedi. Yıldız, "40 yaşımda eşimden ayrıldım ve 41 yaşında yine babamdan izinsiz üniversite sınavına girdim. Bu süreçte en büyük destekçim annem oldu. Tuttum elimden ve 'ben yine 18 yaşında küçük bir genç kızım' dedim ve sınava yazıldım. Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünü kazandım. Eve gelince babam yüzüme tükürdü sınava gireceğim için... 48 saat boyunca uykusuzca hem okula hem işe gittiğim günler oldu. Eşimden ayrılınca çocuklarıma bakmam için hem okudum hem çalıştım. Bu günlere çok zor geldim, üniversiteyi ikincilikle bitirdim. Okul bana çok şey kattı, sanat tarihini öğrendim. Artık alaylı değil, diplomalı ve başarılı bir ressam oldum. Galeriler peşimden koşuyor, dizilerde benim çizdiğim tablolar kullanılıyor" diye konuştu.

FUARDA DEFİLE DÜZENLEDİ

Artankara 4. Çağdaş Sanat Fuarı'na da katılan Derya Yıldız iki başarılı kadın arkadaşı ile fuarda defile düzenledi. Elbise ve şapka tasarımları yapan Manolya Ülkü ve çanta tasarımları yapan Betül Tekin Usta'nın defilesi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Fuarda Yıldız'ın tüm tabloları satıldı ve yeni siparişler aldı.