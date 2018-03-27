Hazal Ateş: Akıllı başkent istiyoruz!

Yapay zekâ tüm dünyanın önemli gündem maddelerinden… Artık şoförsüz araçların dolaştığı akıllı kentler konuşuluyor. Her kente özel bilgi sistemleri… Sadece teknolojik donanım değil! Yaşanabilirlik, erişim, trafik, çevresel sorunlardan arınmış yaşam alanları… "Yönetim, insan, yaşam, ulaşım, ekonomi ve çevre!" Her birinin başına "akıllı" kelimesini ekleyip bir daha okuyun!

Türkiye de akıllı kentlere geçiş için kolları sıvamış durumda.

Bu dönüşüm için sivil örgütler, belediyelerle işbirliği yapılıyor.

Bunun için milyarlarca lira fon ayrılacak.

Örneğin Almanya akıllı şehirler projesi için 800 milyar Euro bütçe ayırmış durumda. Kentlerin akıllı uygulamalarla donatılması için de eylem planı hazırlanmış durumda. Enerji, güvenlik, ulaşımda bir dizi proje yaşama geçirilecek. Akıllı kavşaklar trafiği rahatlatacak. Belediye binaları akıllı hale getirilerek enerji tasarrufu sağlanacak.

Ulaşımda bisiklet yayınlaştırılacak.

Akıllı ödeme sistemi, trafik ışıkları… Metro istasyonlarında akıllı kütüphaneler kurulacak. Yeni yapılacak bina ve okullarda fiber altyapı kurularak akıllı bina uygulamaları yaygınlaştırılacak.

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Akıllı kentler projesinin ilk adımı Antalya'da atıldı. Pilot uygulamalar yaygınlaşıyor. Plajlar, parklar başta olmak üzere çeşitli lokasyonlarda ücretsiz internet erişimi sağlanıyor.

Kronik hastalığı bulunan, bakıma muhtaç vatandaşa tansiyon, kan ölçüm sistemi, akıllı telefon cihazı ve medikal koçluk hizmeti veriliyor. Panik butonu hizmeti kapsamında yaşlı vatandaşlara GSM hatlı panik butonu dağımı yapılıyor. Şehir bilgilendirme ekranları ile ise kiosk cihazı kurulumu yapılırken, bu cihazlardan belediyenin belirlemiş olduğu içerikler dâhilinde vatandaşlara bilgilendirme hizmeti sunuluyor. Kırmızı ışık, hız, park ihlali, plaka tanıma sistemleri de kuruluyor.

İzleme kameralarıyla kavşaklar merkezden izlenecek. Sulama ve aydınlatma da akıllı olacak. Hedef bütün bu uygulamaların tüm Türkiye'ye yayılması… Temennim, ülkenin kalbi, beyni Ankara'nın da akıllı bir kent olması! Sadece yükselen gökdelenlerle değil benzeri akıllı adımlarla örnek Başkent olması.