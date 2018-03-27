Kahve telvesini sulu boya gibi kullandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ressam Nur Garip'in Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda vatandaşların beğenisine sunduğu sergisinin açılışını yaptı. Nur Garip'i tebrik eden Yaşar, "Eserlerinizin hepsi birbirinden güzel. Tezhip, hat, minyatür gibi eserlerinizin yanında günlük hayatta içmiş olduğumuz kahveyi suluboya olarak kullanıp sanata dönüştürmeniz çok yaratıcı. Sizi burada, kendi evimizde ağırlamaktan gurur duydum. Sanat, düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir" diye konuştu.

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