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Terör yuvalarını yok etmek insanlık görevimizdir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok... Ama bizim toprağımıza göz dikenlere hadlerini bildirmek en doğal hakkımız

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Terör yuvalarını yok etmek insanlık görevimizdir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, Azerbaycanlı gazeteci şair Xeyal Rza, Kosova Gerçek Derneği Başkanı Yıldıray Bayram Gerçek Derneği yönetimi ve Kosovalı genç folklor oyuncularını Beştepe'deki makamında kabul etti. Yalçın Topçu "Medeniyet coğrafyamızın iki ayrı yakasını bugün milletimizin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul emekten çok memnun oldum" şeklinde konuştu.

MEŞRU OLAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİDİR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ayrıca, "'nin meşruiyetini uluslararası hukuktan aldığı hakla uyguladığı merkezli stratejileri dünyaya barış getirir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza, huzurumuza göz dikenlere de hadlerini bildirmek en doğal hakkımızdır. Kandil, , Afrin, Kobani, Menbiç adı ne olursa olsun terör yuvalarını yok etmek hem vatan hem de insanlık görevimizdir. Umarım müttefik gördüğümüz ülkeler de küçük hesaplar yaparak kendilerini küçük düşürmezler. Küçük hesap yapan kim olursa olsun mutlaka küçük düşer. Meşru olan da bellidir, gayrimeşru olan da bellidir. Terör örgütleri meşru değildir" değerlendirmesinde bulundu.

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Terör yuvalarını yok etmek insanlık görevimizdir
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