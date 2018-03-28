3 puan 3 golle geldi

TFF 3. Lig'in 28. haftası'nda Yomraspor deplasmanına konuk olan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ağır bir zemin üzerinde oynanan müsabakaya Altındağ temsilcisi, etkili başladı. Mavi beyazlılar, oyunu rakip yarı sahaya yıkmasıyla birlikte pozisyon bulmakta zorlanmadı. Dakikalar 21'i gösterdiğinde rakip savunmadan seken topu iyi takip eden Emrah Sürücü, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya aynı istekle başlayan Yeni Altındağ Belediyespor, 48. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Mavi beyazlıların başarılı sol beki Oktay Kancı, sezonun en şık gollerinden birine imza attı. Oktay Kancı, yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi. 63. dakikada Yomraspor'dan Mustafa Soytaş, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maçta son sözü 76. dakikada penaltıdan Ercan Güneri söyledi. 3 puanı 3 golle alan Altındağ temsilcisi, oynadığı futbolla Kemerspor maçı öncesi rakibine gözdağı verdi. Yeni Altındağ Belediyespor, bu sezon deplasmandaki 4. galibiyetini elde etti.

ÖNEM TAŞIYOR

?Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen, galibiyetini değerlendirdi.