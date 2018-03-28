Altındağ’ın Picassoları

Altındağlılar resimde büyük başarı gösteriyor. Altındağlı kadınlar ve gençlerden sonra Altındağlı beyler de resme merak sardı. Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi'nden 7 üye, yaptığı resimlerle profesyonel ressamlara adeta taş çıkardı. Altındağlı Beyler, yıl boyunca aldıkları resim eğitimleri sonucunda güzide eserlere imza attı. Yaklaşık 100 eserin yer aldığı Karma Resim Sergisi'nde eskiz, akrilik, tarama, yağlı boya ve sulu boya çalışmalar dikkat çekti. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'ndaki eserler, 29 Mart'a kadar sanatseverlerin karşısına çıkacak. Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi'nden 70 yaşındaki Kemal Özdem, sergide kendisine ait 25 eserin bulunduğunu ve bu eserleri 4 ay gibi bir süre zarfında yaptığını belirtti. Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi'nden bir diğer üye Abdülkadir Demirbaş ise 8 eseriyle sergiye katıldığını kaydetti. İçinde kalan ukdeleri eserlerine yansıttığını aktaran Demirbaş, bu sayede duygularını daha iyi bir şekilde ifade edebildiğini söyledi. Demirbaş, sadece resim değil bağlama eğitimi aldığına da dikkat çekti. Demirbaş, özellikle emeklilerin kahve köşelerinde gezip boş işlerle uğraşacağına bu merkezde kendilerini geliştirmesini tavsiye etti.

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