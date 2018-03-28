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İki operasyonda üç şüpheli yakalandı

40 farklı suç kaydı bulunan 3 hırsızlık zanlısı polisin başarılı operasyonunun ardından yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
İki operasyonda üç şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan farklı iki operasyonda 3 hırsızlık zanlısı yakalandı. F.K., isimli hırsızlık zanlısı bir gümüşçüde 20 bin TL değerindeki gümüşlere alıcı gözüyle bakıp kaşla göz arasında elindeki torbaya attı. F.K., zengin bir müşteri gibi gelip yüklü miktarda gümüş satın alacağını dile getirerek satıcıyı oyaladı. Takıları incelerken 3 bin gram ağırlığındaki gümüşü torbasına dolduran zanlı, gelen telefon ile acil çıkması gerektiğini söyleyip dükkândan elini kolunu sallayarak ayrıldı. Polis zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen ve madde satın almak için hırsızlık yaptığı öğrenilen F.K.'nın 7 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE KEŞİF YAPTILAR
2016'dan bu yana birçok evde hırsızlık yaptığı tespit edilen Ş.T.Ş. ile suç ortağı R.C.M., Ankara Hırsızlık Büro polislerince kıskıvrak yakalandı. Sabıka kayıtları bir hayli kabarık olan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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