Numune’den yaşlılara ziyaret!

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sema Göka, Evde Sağlık Hizmetleri Hemşiresi Özlem Tamer, Halkla İlişkiler, Basın ve İletişim Birimi Sorumluları Antropolog Rabia Onur Cansız ile Psikolog Sühan Yıldız, Yaşlılar Haftası nedeniyle evde sağlık hizmeti alan üç yaşlıyı ziyaret etti.

'BABAMIN YAPTIĞI HASTANEDE'

Sanatın birçok alanında aktif olarak yer alan, üreten 73 yaşındaki Gülseren Onaran Ankara'nın da tarihine ışık tutan anılarını heyetle paylaştı. Babasının Numune hastanesi inşaatında çalışan bir inşaat işçisi olduğunu aktaran Onaran, "Babamın Ankara Numune Hastanesinde emeği var. Hastane yapılırken inşaatında çalıştı, inşaatın ustalığını yaptı. Ankara Numune Hastanesi B Blok yenilenme inşaatında görev aldı. Onun çalıştığı emek verdiği hastanede tedavi olmak nasip oldu. Şimdilerde evde tedavi görüyorum fakat yine Numune'den gelen doktorlar muayene ediyor bu çok güzel bir duydu" dedi.

BEN DE HİKÂYE ÇOK YİNE GELİN

Kore gazisi 90 yaşındaki Ali Cengiz Türkoğul ve eşi 76 yaşındaki Fatma Meral Türkoğul da evde bakım hizmeti alan yaşlılardan sadece ikisi. Yıllardır değişmeyen mutlu birlikteliği hastalıkta sağlıkta sürdüren çift de hastane çalışanlarını ziyaret amaçlı geldiklerini öğrenince sevinçten havalara uçtu. Yatalak olan Fatma Meral Hanım unutulmayıp ziyaret edildikleri için aşırı mutlu olduğunu belirtti. Duygu dolu sohbet Kore gazisi Ali amcanın askerlik anılarıyla renklendi... Yaptığı başarılı işleri heyete bir çocuğun heyecanıyla aynı eşitlikte anlatan Ali amca, "Arada bir mutlaka uğrayın bende hikâye çok" dedi. Heyet yaşlıların ellerinden öperek yakın bir zamanda buluşma sözü vererek yanlarından ayrıldı.