Yollara kedi gözü

Bir taraftan başkenti en ücra köşelerine kadar birbirine bağlayan yeni yollar açan, asfaltlara kavuşturan, yıprananları yenileyen, yol çizgilerinden levhalara kadar baştan sona süsleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yollardaki güvenlik işaretlerini de bir bir tamamlamaya ve yenilemeye devam ediyor. Başkent yollarını standartlara uygun hale getirmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahalle bağlantı yollarındaki trafik işaret levhalarını da yeniliyor. Yollarda sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini sağlamayı önceleyen Büyükşehir Belediyesi, kedi gözlerine 50 bin adet daha ilave eecek. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından önem arz eden trafik işaret levhalarına ekleme ve yenileme yapılacağını açıkladı.

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