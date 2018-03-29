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’de yeşil papağan sayısı arttı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Anıtkabir’de yeşil papağan sayısı arttı
'de sıkça görülen yeşil papağanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Türkiye'ye uzun yıllar kafes kuşu olarak getirilen papağanlardan "Yeşil" ve "İskender" papağanını artık doğada görmek mümkün... Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Esra Per, "Kökeni tropikal Asya ve Afrika olan yeşil papağan Türkiye'de ilk kez 1975'de 'da görüldü" dedi. 1980'li yıllarda gözden kaybolan papağanların 1990'lı yıllarda ODTÜ, Gölbaşı görüldüğünü söyleyen Per, 20-30 bireylik sürülere Anıtkabir'de de rastlandığını kaydetti.
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Anıtkabir’de yeşil papağan sayısı arttı
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