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Baba yaptı oğul yıkıyor

40 bin gecekondu yıktıklarını dile getiren Başkanı Akgül: “Babam Mamak’ta hiç yapmadıysa 200-300 gecekondu yapmıştır. Bu nedenle duygusallık yaşıyorum…”

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Baba yaptı oğul yıkıyor
Mamak'taki dünyanın en büyük projesi , Büyükşehir Belediyesi ve si koordinasyonunda devam ediyor. Yaklaşık 15 mahallede devam eden dönüşümle yaklaşık 40 bin gecekondu yıkılırken bunların yerini modern konutlar almaya başladı. 2009 yılında göreve geldiğinde Mamak'ın yarısının gecekonduda yaşadığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçede yaşanan dönüşümün kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

300 GECEKONDU YAPMIŞTIR
İlçedeki dönüşüm kapsamında babasının da yaptığı gecekonduları yıktıklarını belirten Başkan Akgül, "Ben Mamak'ta doğdum, Mamak'ta büyüdüm… Babam inşaat ustası ve Mamak'ta hiç yapmadıysa 200-300 tane gecekondu yapmıştır. Bunların 50-60'ında da ben çalışmışımdır. Babamın yaptığı gecekondulardan kalmamıştır. Çünkü o bölgeler gecekondulardan arındı ve tamamı yapılaştı. O dönem gecekondu yapmak yanlış değildi. O dönem barınma ihtiyacını karşılamanın başka bir yöntemi yoktu. Vatandaşların en kısa yoldan başını sokacağı bir ev ihtiyacı vardı" dedi.

ÇOK HOŞUMA GİTTİ
Kentsel dönüşüm mahallelerinde gezerken ilginç anılar da yaşadığını dile getiren Akgül, "Aradan yıllar geçiyor… Ben belediye başkanı oluyorum. Ciddi bir kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyoruz. Bir gün Akdere'de gezerken babam yaşlarda biri, 'babası yapıyor, oğlu yıkıyor' demişti. Babamın yaptığı gecekonduları yıkmak zorunda kaldık. İnsan duygusallık hissediyor. Çocukluğun anıların geçiyor gözünün önünden. Oturduğumuz gecekonduyu 2000'de yıkmıştık. . Duygusallığı kentsel dönüşümlerde zaman zaman yaşıyoruz. O söz çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

YARISI GECEKONDUYDU
Mamak'taki dönüşümde hiçbir zaman kavga ve gürültünün olmadığını söyleyen Akgül, "Ben göreve geldiğimde Mamak'taki gecekondu sayısı 60 binin üzerindeydi. Şuanda da 20 bin civarında. Şuan Mamak nüfusunun 6'da biri gecekonduda oturuyor. Ben göreve geldiğimde Mamak'ın yarısı gecekonduda oturuyordu. Mamak'ta dönüşümde hiçbir kavga gürültü olmadı" şeklinde konuştu.
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Baba yaptı oğul yıkıyor
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