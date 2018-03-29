Beton dökülen asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

ANKARA
'DA bir iş yerinde beton dökülen asma katı taşıyan demir profillerin kırılması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle'deki Yıldız Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1586. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ikinci el yedek parça satılan dükkanın asma katına beton dökümü esnasında ağırlığı kaldıramayan demir profiller kırıldı. Tavan gürültüyle çökerken, iş yerinde çalışan Dail S. ile Serdar A. göçük altında kaldı. İHMAL VAR MI ARAŞTIRILIYOR
Yardıma koşan vatandaşlar, ıslak beton içinde mahsur kalan yaralıları kurtardı. Yüzleri çimentoya bulanan yaralılar, vatandaşların damacanalarla getirdiği sularla temizlendi. İhbar üzerine gelen 112 ekipleri, Dail S. ve Serdar A.'yı ambulanslara alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazada ihmal olup olmadığı araştırılıyor.