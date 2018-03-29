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Çakmak adaylığını açıkladı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Çakmak adaylığını açıkladı
GENÇLERBİRLİĞİ eski yöneticisi Arda Çakmak, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 'ın vefatının ardından Başkan olan oğlu Murat Cavcav'ın yönetiminde yer alan ve 2017 Ekim ayında istifa eden dört yöneticiden biri olan Arda Çakmak, mayıs ayında yapılacak genel kurul öncesi adaylığını duyurdu. , yaptığı yazılı açıklamada, futbolun hayattan çok daha gerçekçi olduğunu ve yanlışta ısrar edenlerin yok olacağını ifade ederek, bu sezon Gençlerbirliği'nde yaşananlara işaret etti. Geçen hafta içinde Ümit Özat'ın basın toplantısı düzenleyerek antrenmanları basına kapatmasını da eleştiren Çakmak, teknik kadroyla yönetim kurulunun ayrı düştüğünü öne sürdü.

"LİGDE KALACAĞINDAN EMİNİM"
Çakmak yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Öyle görünüyor ki önümüzdeki sekiz hafta boyunca yaşanacaklar G.Birliği'nin gelecek yıllarını belirleyecek kadar hayati önem taşıyor. Ben G.Birliği'nin sezon sonunda bu formaya emek vermiş onlarca futbolcumuzun ruhuyla, armadaki şimşeklerin ışığı, taraftarımızın sevdasıyla ligde kalacağından eminim. Ama şu kesin, her zaman övündüğümüz ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir! Mesele düşmek, kalmak değildir! 95 yılda G.Birliği için oynayan her futbolcunun, çalışan her işçinin, görev alan her yöneticinin, sevdalanan her taraftarın dişiyle, tırnağıyla, alın teriyle yaşattığı bir kurum yok olmak tehlikesiyle karşı karşıyadır!"
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Çakmak adaylığını açıkladı
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