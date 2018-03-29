Çakmak adaylığını açıkladı

GENÇLERBİRLİĞİ eski yöneticisi Arda
Çakmak, başkanlığa
aday olduğunu açıkladı. İlhan Cavcav
'ın
vefatının ardından
Başkan olan oğlu Murat
Cavcav'ın yönetiminde
yer alan ve 2017 Ekim
ayında istifa eden dört
yöneticiden biri olan Arda
Çakmak, mayıs ayında yapılacak
genel kurul öncesi adaylığını
duyurdu. Arda Çakmak
, yaptığı
yazılı açıklamada, futbolun hayattan
çok daha gerçekçi olduğunu ve yanlışta
ısrar edenlerin yok olacağını ifade ederek,
bu sezon Gençlerbirliği'nde yaşananlara
işaret etti. Geçen hafta içinde Ümit Özat'ın
basın toplantısı düzenleyerek antrenmanları basına
kapatmasını da eleştiren Çakmak, teknik kadroyla
yönetim kurulunun ayrı düştüğünü öne sürdü.
"LİGDE KALACAĞINDAN EMİNİM"
Çakmak yazılı açıklamasında şu ifadelere yer
verdi: "Öyle görünüyor ki önümüzdeki sekiz hafta
boyunca yaşanacaklar G.Birliği'nin gelecek yıllarını
belirleyecek kadar hayati önem taşıyor. Ben
G.Birliği'nin sezon sonunda bu formaya emek vermiş
onlarca futbolcumuzun ruhuyla, armadaki şimşeklerin
ışığı, taraftarımızın sevdasıyla ligde kalacağından
eminim. Ama şu kesin, her zaman övündüğümüz
ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir! Mesele düşmek,
kalmak değildir! 95 yılda G.Birliği için oynayan
her futbolcunun, çalışan her işçinin, görev alan her
yöneticinin, sevdalanan her taraftarın dişiyle, tırnağıyla,
alın teriyle yaşattığı bir kurum yok olmak tehlikesiyle
karşı karşıyadır!"