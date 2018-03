Çakmak adaylığını açıkladı

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBİRLİĞİ eski yöneticisi ArdaÇakmak, başkanlığaaday olduğunu açıkladı. İlhan Cavcav 'ınvefatının ardındanBaşkan olan oğlu MuratCavcav'ın yönetimindeyer alan ve 2017 Ekimayında istifa eden dörtyöneticiden biri olan ArdaÇakmak, mayıs ayında yapılacakgenel kurul öncesi adaylığınıduyurdu. Arda Çakmak , yaptığıyazılı açıklamada, futbolun hayattançok daha gerçekçi olduğunu ve yanlıştaısrar edenlerin yok olacağını ifade ederek,bu sezon Gençlerbirliği'nde yaşananlaraişaret etti. Geçen hafta içinde Ümit Özat'ınbasın toplantısı düzenleyerek antrenmanları basınakapatmasını da eleştiren Çakmak, teknik kadroylayönetim kurulunun ayrı düştüğünü öne sürdü.Çakmak yazılı açıklamasında şu ifadelere yerverdi: "Öyle görünüyor ki önümüzdeki sekiz haftaboyunca yaşanacaklar G.Birliği'nin gelecek yıllarınıbelirleyecek kadar hayati önem taşıyor. BenG.Birliği'nin sezon sonunda bu formaya emek vermişonlarca futbolcumuzun ruhuyla, armadaki şimşeklerinışığı, taraftarımızın sevdasıyla ligde kalacağındaneminim. Ama şu kesin, her zaman övündüğümüzekonomik bağımsızlığımız tehlikededir! Mesele düşmek,kalmak değildir! 95 yılda G.Birliği için oynayanher futbolcunun, çalışan her işçinin, görev alan heryöneticinin, sevdalanan her taraftarın dişiyle, tırnağıyla,alın teriyle yaşattığı bir kurum yok olmak tehlikesiylekarşı karşıyadır!"