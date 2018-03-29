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Çetin, ve inşaatını denetledi

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Çetin, Kına Evi ve Nezaket Okulu inşaatını denetledi
PURSAKLAR Belediyesi'nin ilçe genelinde art arda yükselen projelerinden ikisi olan Saray ve Saray inşaatlarını denetleyen Başkan Selçuk Çetin, "İnşallah bu projelerimizi ve diğer inşaatı devam eden projelerimizi öngörülen sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hemşerilerimizin duası ve tebessümü bizim için önemlidir" dedi. Mahalle sakinlerinin önemli oranda ihtiyacını karşılayacak olan Nezaket Okulu binasında çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alıyor.
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Çetin, Kına Evi ve Nezaket Okulu inşaatını denetledi
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