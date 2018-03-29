Çetin, Kına Evi ve Nezaket Okulu inşaatını denetledi

PURSAKLAR Belediyesi'nin ilçe genelinde art arda yükselen projelerinden ikisi olan Saray Kına Evi
ve Saray Nezaket Okulu
inşaatlarını denetleyen Başkan Selçuk Çetin, "İnşallah bu projelerimizi ve diğer inşaatı devam eden projelerimizi öngörülen sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hemşerilerimizin duası ve tebessümü bizim için önemlidir" dedi. Mahalle sakinlerinin önemli oranda ihtiyacını karşılayacak olan Nezaket Okulu binasında çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alıyor.