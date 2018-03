‘İkinci el makineyle mesleğe başladım’

BİRAND

Küçük dokunuşlarla bile fotoğraflara farklı bir anlam kazandıran Ankara lı fotoğraf sanatçı Volkan Gültekin 'in çalışmaları son dönemde bir çok sektörde dikkat çekiyor. Marjinal kişiliğini fotoğraflarına yansıtan Volkan Gültekin'le Ankara da fotoğraf çekmek ile ilgili kısa bir röportaj yaptık.Ne çektiğime bağlı olarak değişir bir durum diyebilirim. Ticari ya da kişisel çekimler farklı duygular hissettirir. Benim için önemli olan kurgu ya da gerçek organize olmuş formların insanlarda ne etki uyandırdığıdır.Bu sorunun cevabı çok çeşitlendirilebilir. İnsanların olayları ve durumları değerlendirme şekilleri farklıdır. Kısıtlamalar sizin kadrajınıza ve kafanızdaki kurgunuza bağlıdır. Her insanın gözü bir fotoğraf makinasıdır ve sizi özetleyen ne gördüğünüzdür. Bir film kapağında yazan yazı gibi gördüğün neyse bildiğin odur ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir.İyi bir makine sizin işinizi kuşkusuz kolaylaştırır. Ama yetenek uygulama ile gelişir, iyi bir makine ile değil. İkinci el mağazadan aldığım analog fotoğraf makinası ile başladı her şey. 16 yıl önce bu meslekle alakalı bir işe başladım. Reklam çekimleri dahil bir çok platformda hizmet veriyorduk. İyi bir fırsattı benim için. Gelişim devamlı olan bir şey arkama dönüp baktığımda değişen vizyonla fotoğraf çekimlerinin de çok değiştiğini fark ediyorum. Belki de bu mesleği stabil bir düzeni olmadığı için seviyorumdur.Amatör ruhlu bir profesyonelolacaksın devamlı yenişeyler öğrenmeye çalışmaklazım. Başarıyı herhangi birkalıba sokmuyorum sadeceodaklanıyorum o zaman herşey kendiliğinden gelişiyor.Koray Birand ve MarioSorrentiRekabet eden dünyada görsellikönemli bir etken . Ne kadar çok üretirsekbir o kadar da eskitiyoruz. Kurumsalya da kişisel olarak doğru kullanıldığında iyi birreklam mecrası diyebiliriz.Yetenek uygulamayla ortaya çıkar. Bu işte eleştiriye açıkolmak eksiklerin ve fazlalıkların ne olduğu tespit ederek yollarınayılmadan devam etmelerini tavsiye ediyorum.