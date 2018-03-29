‘İkinci el makineyle mesleğe başladım’

Küçük dokunuşlarla bile fotoğraflara farklı bir anlam kazandıran Ankara
lı fotoğraf sanatçı Volkan Gültekin
'in çalışmaları son dönemde bir çok sektörde dikkat çekiyor. Marjinal kişiliğini fotoğraflarına yansıtan Volkan Gültekin'le Ankara da fotoğraf çekmek ile ilgili kısa bir röportaj yaptık. Fotoğraf size ne ifade ediyor?
Ne çektiğime bağlı olarak değişir bir durum diyebilirim. Ticari ya da kişisel çekimler farklı duygular hissettirir. Benim için önemli olan kurgu ya da gerçek organize olmuş formların insanlarda ne etki uyandırdığıdır. Bir fotoğrafçı gözü ile bakma ve görme arasındaki fark sizce nedir?
Bu sorunun cevabı çok çeşitlendirilebilir. İnsanların olayları ve durumları değerlendirme şekilleri farklıdır. Kısıtlamalar sizin kadrajınıza ve kafanızdaki kurgunuza bağlıdır. Her insanın gözü bir fotoğraf makinasıdır ve sizi özetleyen ne gördüğünüzdür. Bir film kapağında yazan yazı gibi gördüğün neyse bildiğin odur ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. İyi bir fotoğraf, makine ve ekipmana bağlı mıdır?
İyi bir makine sizin işinizi kuşkusuz kolaylaştırır. Ama yetenek uygulama ile gelişir, iyi bir makine ile değil. Sizi fotoğrafçılığa yönelten etkenler nelerdi? İkinci el
mağazadan aldığım analog fotoğraf makinası ile başladı her şey. 16 yıl önce bu meslekle alakalı bir işe başladım. Reklam çekimleri dahil bir çok platformda hizmet veriyorduk. İyi bir fırsattı benim için. Gelişim devamlı olan bir şey arkama dönüp baktığımda değişen vizyonla fotoğraf çekimlerinin de çok değiştiğini fark ediyorum. Belki de bu mesleği stabil bir düzeni olmadığı için seviyorumdur. BİRAND VE SORRENTİ HAYRANIYIM Başarınızı neye borçlusunuz?
Amatör ruhlu bir profesyonel
olacaksın devamlı yeni
şeyler öğrenmeye çalışmak
lazım. Başarıyı herhangi bir
kalıba sokmuyorum sadece
odaklanıyorum o zaman her
şey kendiliğinden gelişiyor. Örnek aldığınız, etkilendiğiniz veya tarzı ile sizi kendine hayran bırakan fotoğraf sanatçıları var mı?
Koray Birand ve Mario
Sorrenti 'ELEŞTİRİYE AÇIK OLMAK VE YILMAMAK ÖNEMLİ' Sosyal medyanın fotoğrafa ilgide rolü var mı?
Rekabet eden dünyada görsellik
önemli bir etken . Ne kadar çok üretirsek
bir o kadar da eskitiyoruz. Kurumsal
ya da kişisel olarak doğru kullanıldığında iyi bir
reklam mecrası diyebiliriz. Takipçilerinize ne tavsiye edersiniz?
Yetenek uygulamayla ortaya çıkar. Bu işte eleştiriye açık
olmak eksiklerin ve fazlalıkların ne olduğu tespit ederek yollarına
yılmadan devam etmelerini tavsiye ediyorum.