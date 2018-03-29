Küçük buluşlar MEV’de buluştu

MEV
Koleji Özel Ankara Okulları, "Küçük Buluşlar MEV'de Buluşuyor" projesini gerçekleştirdi. Okul Müdürü Pınar Baydaş, "Öğrencilerimizin içinde var olan yetenekleri ortaya çıkarmak, araştırma ve keşfetmeye yöneltmek, kendisini doğru ifade etmesini sağlamak, iletişim kurma yönünü güçlendirmek adına Küçük Buluşlar MEV'de Buluşuyor projesini 2. ve 3. sınıflarımızla gerçekleştirdik. Küçük yaş grubu çocukların bilimle buluşması çok özeldi. Çocuklarımız bilim insanı olma yolunda bilimin yol gösterici ışığında ilk adımlarını attılar. Heyecanları ve gözlerindeki ışık, araştırmaya, üretmeye ne kadar açık olduklarını gösteriyordu" dedi. YAŞAM BECERİSİ
Çocukların, günlük hayatı kolaylaştıracak teknolojik bir ürün tasarlayarak yaşam becerisi kazandıklarını söyleyen Baydaş, "Projemizde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi. Etkinliğe, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Özel, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Baltutar, MEV Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.