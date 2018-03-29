Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mamak Belediyesi’nde yerel buluşmalar devam ediyor

Mamak Belediyesi’nde yerel buluşmalar devam ediyor

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Mamak Belediyesi’nde yerel buluşmalar devam ediyor
MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, 'Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı' kapsamında federasyon, dernek ve oda yöneticileri ile taksi durakları başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, AK ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ile Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı. Demokrasinin gelişmesinde STK'ların önemli rol üstlendiğini ifade eden AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "21'inci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı olacaktır. Bugün Türkiye bölgesel bir güçtür. İstikrar abidesi olan ülkemizi yolundan döndürmeye çalışanlar, ayağımıza pranga vurmak isteyenler vardır. Ancak bizi asla yolumuzdan döndüremeyecekler" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak Belediyesi’nde yerel buluşmalar devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN