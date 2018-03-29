Mamak Belediyesi’nde yerel buluşmalar devam ediyor

MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, 'Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı' kapsamında federasyon, dernek ve oda yöneticileri ile taksi durakları başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Genel Sekreteri
ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti
Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ile Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı. Demokrasinin gelişmesinde STK'ların önemli rol üstlendiğini ifade eden AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "21'inci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı olacaktır. Bugün Türkiye bölgesel bir güçtür. İstikrar abidesi olan ülkemizi yolundan döndürmeye çalışanlar, ayağımıza pranga vurmak isteyenler vardır. Ancak bizi asla yolumuzdan döndüremeyecekler" dedi.