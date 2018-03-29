Polatlı, alternatif tıbbın merkezi oldu

Devlet hastaneleri arasında ilk defa Suda Doğum Ünitesinde rahat, ağrısız ve çabuk doğum uygulaması başlatarak "anne dostu" hastane olan Polatlı Devlet Hastanesi
, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarında da Türkiye'de bir ilke imza attı. Sağlık Bakanlığı
ndan onaylı GETAT ünitesi ile merdivenaltı, sağlıksız ortamlarda yapılan Anadolu tıbbı ve alternatif tıp yöntemleri akupunktur, hacamat, prolaterapi, nöralterapi, platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması da hastane ortamında steril şartlarda hastalara uygulanıyor. Suda normal yollarla doğum olayını yıl içerisinde yüzde 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Polatlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Arslan, ozon terapi merkezi içinde talep yapıldığını, alım sürecinin devam ettiğini GETAT ünitesini zenginleştirmek istediklerini söyledi. Polatlı Devlet Hastanesi sunduğu sağlık imkânları ile Türkiye'de öncü olmaya ve özel hastane statüsünde sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor. Türkiye'deki devlet hastanelerine örnek uygulamalar sunan Polatlı Devlet Hastanesi Suda Doğum ve GETAT üniteleri ile Ankara
lılara sunduğu sağlık hizmeti yelpazesini genişletti. "SUDA DOĞUM AVANTAJLI"
Polatlı Devlet Hastanesinde Suda Doğum ünitesinde aynı anda 5 doğum yapılabiliyor. Suda Doğum ünitesinde 36-37 derece sıcaklıklıktaki suyla dolu havuz veya küvette uzman doktorlar ve ebeler eşliğinde doğum uygulaması yapıldığını belirten Polatlı Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Arslan, "Hiçbir ilaç, suni sancı ve ağrı kesici uygulamadan gerçekleşen suda doğumun bir çok avantajı da bulunuyor. Anne için kolaylaşan doğum bebek için de kolaylaşıyor. Çünkü annenin salgıladığı harmanları bebek doğrudan alıyor. Annenin artmış kan dolaşımına bağlı olarak bebeğe daha fazla oksijen gitmesi, yeni doğan dönemi ile ilgili yaşanacak problemleri de azaltarak bebek için avantajlı hale getiriyor. Doğum ağrılarının anne tarafından daha az hissedilmesi nedeniyle ağrı kesici ilaç kullanılmasına gerek kalmıyor. Doğum sonrası kanama azalıyor. Polatlı Devlet Hastanesi'nde 2017 yılında bin 576 doğum olayı gerçekleşti. Bu ünitenin amacı anne adaylarına alternatif bir doğum şekli sunmaktır. Suda normal yollarla doğum olayını yıl içerisinde yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. DOKTOR ELİYLE HACAMAT İMKâNI Sağlık
Bakanlığı tarafından yaygınlaştırılması planlanan, reçeteye yazılabilmesi, hatta tedavinin SGK tarafından karşılanabilmesi için çalışma başlatılan, Anadolu tıbbı ve alternatif tıp yöntemleri olarak bilinen GETAT ünitesi de Polatlı Devlet Hastanesinde hizmet veriyor. Türkiye'de sadece 18 üniversite hastanesinde bulunan GETAT, devlet hastaneleri arasında örnek teşkil ediyor. Ünitede akupunktur, hacamat, prolaterapi, nöralterapi, platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması (PRP) işlemleri, konusunda uzman ve Sağlık Bakanlığı sertifikası bulunan 2 doktor, 1 sağlık personeli ile yapılıyor. Ünitede hastaların değerlendirmesi yapıldıktan sonra uygun görüldüğü taktirde seanslara başlanıyor